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      Мировой экономический кризис 2020 года: сможет ли Украина уберечься от новых потрясений

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      В мировой экономике сейчас наблюдаются очень тревожные события – именно такими словами начинались новости в 2007 году накануне мирового финансового кризиса.

      А уже сегодня инвесторы переводят сбережения в так называемую тихую гавань – драгоценные металлы. Потому что считают, что новая рецессия уже началась.

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      В 2008 году в США обанкротился инвестиционный гигант Lehman Brothers. Деньги акционеров фактически растворились, а дальше был эффект домино. Проблемы перекинулись на Евросоюз: банкротили банки, росла безработица и инфляция.

      світова криза
      Инвестиционный гигант Lehman Brothers

      К осени 2008 года зарплаты в Украине росли, производство увеличивалось. На международные новости не обращали внимания ни в администрации президента, ни в Кабинете министров. Больше занимались дележом власти. Бездарная экономическая политика во время кризиса привела к падению ВВП на 15%, девальвация до 8 гривен за доллар.

      Потом национализировали несколько крупных банков, конечно, за государственный счет. Интересно, что от таких кризисных явлений правительству Польши, к примеру, удалось уберечь население и бизнес.

      Инфляционное таргетирование Польша ввела в начале 2000-х годов. Уже был плавающий обменный курс. Уже были реализованы те реформы, которые способствуют экономическому развитию: а именно в отношении судов, антикоррупции и всех этих вещей, которые позволяют экономике стабильно развиваться,
      - отметил заместитель директора по монетарной политике НБУ Владимир Лапушинский.

      После мирового кризиса, власть не сделала работу над ошибками. Опыт поляков начали перенимать только после еще более мощного шока 2014 года – запретили расчеты и кредиты в инвалюте и начали работать на снижение инфляции, а не укрепление курса. И экономить на черный день, а не тратить резервы на курс по 8 гривен.

      Мы можем говорить о цикличности мировой экономики. Она не может расти бесконечно, вряд ли можно говорить о повторении тех же событий. Кризис, когда он будет, он точно будет другим, чем тот, который был,
      – сказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

      "Кризис уже назрел, ждут его то ли в 2019, то ли в 2020 году. К сожалению, если завтра случится кризис, наша экономика не успеет перестроиться", – отметил руководитель аналитического центра инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

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      Дело в том, что антикризисный опыт перенял лишь НБУ. Правительство Яценюка-Гройсмана не смогло уменьшить зависимость Украины от мировых цен на металл и зерно, а также избавиться от зависимости от импортных энергоносителей. А в Администрации Президента Петра Порошенко саботировали реформы правоохранительных органов и судей, что не улучшило инвестиционный климат. Поэтому теперь экономисты и эксперты Нацбанка советуют украинцам готовиться.

      "Всегда надо иметь определенную подушку безопасности, на случай временной потери работы", – посоветовал Михаил Демкив.

      А руководитель аналитического центра инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий посоветовал не брать большие кредиты.

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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Деньги Доллар-Гривна НБУ
      Источник: 24 канал
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