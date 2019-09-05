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      Миссия МВФ приедет в Украину на следующей неделе

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      Миссия МВФ приедет в Украину с 9 сентября
      Миссия МВФ приедет в Украину с 9 сентября / epravda.com.ua

      Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину на следующей неделе, то есть с 9 сентября, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

      "В первую очередь, это будут разговоры относительно параметров программы (МВФ), то есть срок, объем, и мы надеемся на успешное завершение таких переговоров", – сказал Смолий, сообщает "Радио Свобода".

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      30 августа Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал визит миссии МВФ на период в пределах с 10 до 24 сентября.

      Если Украине удастся договориться с МВФ по новой программе сотрудничества с фондом, государство может получить 2 миллиарда долларов кредита в 2019 году и еще по 2 миллиарда в 2020 и 2021 годах. Объем текущей программы – 3,9 миллиарда долларов.

      21 декабря 2018 года Украина получила первый и пока что единственный транш по программе сотрудничества с МВФ объемом около 1,4 миллиарда долларов.

      Для чего Украине новый кредит от МВФ
      Деньги МВФ помогут Украине осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годах. На эти годы приходится 40% выплат по внешнему долгу государства: 2020 год – 16,8 миллиарда долларов, 2021 год – 18,5 миллиарда долларов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики НБУ Яков Смолий Транш МВФ МВФ
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