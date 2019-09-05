Миссия МВФ приедет в Украину на следующей неделе

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину на следующей неделе, то есть с 9 сентября, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

"В первую очередь, это будут разговоры относительно параметров программы (МВФ), то есть срок, объем, и мы надеемся на успешное завершение таких переговоров", – сказал Смолий, сообщает "Радио Свобода".

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30 августа Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал визит миссии МВФ на период в пределах с 10 до 24 сентября.

Если Украине удастся договориться с МВФ по новой программе сотрудничества с фондом, государство может получить 2 миллиарда долларов кредита в 2019 году и еще по 2 миллиарда в 2020 и 2021 годах. Объем текущей программы – 3,9 миллиарда долларов.

21 декабря 2018 года Украина получила первый и пока что единственный транш по программе сотрудничества с МВФ объемом около 1,4 миллиарда долларов.

Для чего Украине новый кредит от МВФ

Деньги МВФ помогут Украине осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годах. На эти годы приходится 40% выплат по внешнему долгу государства: 2020 год – 16,8 миллиарда долларов, 2021 год – 18,5 миллиарда долларов.