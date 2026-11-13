Лубинец рассказал о самом тяжелом испытании во время миссии в оккупированных Олешках

Об этом он сообщил во время заседания ВСК, трансляция которого велась на YouTube.

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Что рассказал Лубинец о пребывании в Олешках?

По словам омбудсмена, отсутствие связи на протяжении всего времени пребывания на подконтрольной России территории создавало сильное психологическое давление. Делегация не могла знать, что происходит за пределами оккупированной территории и не возникнет ли опасность.

Также Лубинец подчеркнул, что сознательно общался на украинском языке во время брифингов и бесед с местными жителями. Он отметил, что люди отвечали ему на украинском, несмотря на более чем четыре года российской оккупации.

Напомним, гуманитарная миссия в оккупированных Олешках длилась с 27 октября по 1 ноября. В ходе операции удалось организовать выезд гражданских лиц, доставить гуманитарную помощь и провести репатриационные мероприятия. Украинская сторона также договорилась о возможности регулярных поставок помощи жителям, оставшимся в городе.