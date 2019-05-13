Миссия МВФ приедет в Украину на следующей неделе

Оценочная миссия Международного валютного фонда приедет в Украину 21 мая чтобы проверить выполнение предварительных требований для предоставления Украине второго транша в рамках новой кредитной программы stand-by.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко. По его словам, миссия будет работать в Украине в течение двух недель.

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Как пояснила ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе МВФ требует от Украины идеального сотрудничества внутренних господствующих структур страны. Она также подчеркнула, что во время своего визита в Вашингтон, никто из представителей Фонда не сказал, что Украина точно не получит кредит.

Довбенко также отметил, что на этой пленарной неделе Рада должна принять законопроект №2413-а, который парламент обязывался принять до конца марта. Это документ касается консолидации функций государственного управления на финансовых рынках.

"Уже на этот пленарный четверг стоит законопроект в проходной части. Просьба его не переносить. Наши коллеги из международных финансовых институтов считают, что есть достаточно голосов для поддержки законопроекта", – сказал он.

Стоит добавить, что наша страна получает финансовую помощь благодаря новой программе сотрудничества, которую утвердил Совет директоров МВФ 18 декабря 2018 года. За 14 месяцев Украина должна получить 3,9 миллиарда долларов. Ранее МВФ перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов, а к концу 2019 года должна получить еще два транша.