В Министерстве сообщили, что Россия создала трудности и помешала продлению мандата на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин.

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Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию России относительно уменьшения срока продолжительности мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ,

– говорится в сообщении.

"Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России", – отметили в МИД.

Дипломаты добавили, что Россия стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины, поэтому создает препятствия работе миссии.

Обратите внимание! Миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" действует с 29 июля 2014 года. С тех пор мандат продлевают на каждые 4 месяца. Нынешний мандат заканчивается 31 мая 2021 года.

Миссия постоянно мониторит ситуацию и передвижения через границу на официальных российских пунктах пропуска и сообщает об этом в своих отчетах. Сейчас миссия состоит из 22 человек.