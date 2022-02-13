В канадской столице объявлен режим чрезвычайного положения, а мэр призывает федеральное правительство направить в город силовиков из других регионов.

К теме Протесты дальнобойщиков в Канаде: в Оттаве ввели чрезвычайное положение

При этом власти называют действия и требования демонстрантов – подрывом канадской демократии. Итак, если вы пропустили историю протестов в Канаде – начнем с самого начала. Центр столицы Канады – Оттава, в течении последних двух недель, полностью заблокирован протестующими.

По сообщениям полиции, демонстранты захватили как жилые, так и рабочие районы города, сигналят с утра до ночи и при этом притесняют местных жителей, которые явно не согласны с таким нарушением порядка.

И вот то, что начиналось как мирная акция дальнобойщиков против обязательной вакцинации, постепенно превратилось в настоящий политический бунт. Радикальные представители протеста уже прямым текстом призывают правительство Канады уйти в отставку и отменить абсолютно все ковид-ограничения.



В канадской столице объявлен режим чрезвычайного положения / Фото Al Jazeera

Лидеры протеста организовали сбор средств

Более того, лидеры протеста организовали сбор средств для поддержания своего восстания, и в короткие сроки собрали довольно внушительную сумму – около 8 миллионов долларов. Канадские власти связались с владельцами платформы, через которую демонстранты собирали деньги, и те все же согласились заморозить всю сумму.

Дело в том, что неизвестно, откуда именно поступают эти деньги, и с какой целью, а потому канадское правительство призвало расследовать происхождение этих средств. В парламенте страны посчитали это прямым иностранным вмешательством во внутренние дела Канады.

Но пока федеральные власти Канады решают как именно решить проблему, мэр Оттавы объявил в городе режим чрезвычайного положения, а действия протестующих назвал оккупацией, ведь демонстранты буквально парализовали центр столицы.

При этом, власти Оттавы призывают федеральное правительство выслать помощь в виде двух тысяч полицейских и организовать специальные переговорные группы, чтобы те попытались как-то успокоить толпу.

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На сегодняшний день, полиция не вступает в прямое столкновения с протестующими, а ограничивается лишь единичными арестами и конфискацией автомобилей. Однако глава столичной полиции пригрозил также арестовывать тех, кто будет везти в центр города канистры с бензином, чтобы и дальше подпитывать протест.



В Канаде продолжаются массовые протесты / Фото Al Jazeera

При этом, для привлечения сторонников, лидеры протеста обращаются к любителям различных теорий заговора, чтобы те вышли на улицы своих городов, якобы для защиты своих прав. Здесь и антивакцинаторы, и даже представители движения Q Anon, которые особенно отличились во время штурма Капитолия США.

А потому и удивляться тому, что требования демонстрантов становятся все более безумными – не стоит.

Здесь напомню, что Канада одна из лидеров в мире по уровню вакцинации населения. А потому требования отменить все COVID-ограничения, даже чисто технически не могут быть запросом большинства населения. Потому власти Канады называют такой радикализм протестующих – прямой атакой на канадскую демократию.

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Протесты в Австралии

И с подобной ситуацией столкнулась еще одна, хорошо вакцинированная страна – Австралия. В столице страны Канберра тоже начались похожие демонстрации, причем с подачи местных политиков-популистов. Однако власти столицы утверждают, что их город – самое неудачное место для того, чтобы распространять антивакцинаторские месседжи.

Канадский протест затронул не только Австралию, но и Европу, где также видны первые зачатки этого движения.

Конечно, пока неизвестно кто за этим стоит. Однако, такая нестабильная ситуация в ведущих мировых столицах в нынешней политической обстановке в мире, только на руку главным противниками демократии.