Цей протест в мене викликає якесь внутрішнє відторгнення і несприйняття. Вуличні протести й пікетування органів державної влади – це святе і невіддільне право кожного українця.

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В мене немає і бути не може до цих SaveФОПівців жодних запитань. Вони – молодці, що цим правом користуються: відстоюють свої вимоги і намагаються їх вибороти в вуличних протестах.

Вони – молодці. Дякую їм за те, що вони не дають владі розслабитися. Що вони владі створюють некомфортні умови і демонструють, що українці здатні за свої вимоги поборотися.

Конкретно у цьому випадку в мене складається непереборне відчуття, що цей рух несправжній, проплачений. Що там немає ФОПівців, а є так звані "професійні протестувальники".

Вони за гроші ходять на мітинги, які за чіткий погодинний прайс вимахують стягами й вигукують гасла. І які надбавку собі отримують, якщо стається бійка з поліцією і про цей їхній протест показують телевізором.

Протест ФЛП: смотрите видео

Я у жодному разі не стверджую, що серед мітингувальників немає ФОПівців, чи що їм їхні послуги "мітингувальників" оплачують. Адже я того на власні очі не бачив.

Коли я про цей рух SaveФОП почув вперше, то вони якраз отаборилися у грудні 2020 року на Майдані з вимогою не закривати країну на січневий локдаун. Мовляв, від того малим підприємцям будуть катастрофічні збитки і їх усіх чекатимуть банкрутства.

Полный выпуск программы "Pro новости": смотрите видео

Вимоги мітингувальників

На той момент їхні вимоги мені здалися цілком обґрунтованими. Єдине, що трохи здивувало, що інші ФОПівців в останні 2 тижні перед новим локдауном цілодобово "впахували", щоб хоча б якихось грошей наперед заробити.

А ці – цілодобово на Майдані мітингували. Я собі пояснював, що вони позмінно це роблять, розриваючись між роботою і протестами.

Але яким же було моє здивування, коли вимога SaveФОПівців "не закривати країну на локдаун" у часі вже спливла і тому стала неактуальною. Водночас вони з Майдану усе одно не розійшлися, а отаборилися там іще ґрунтовніше, отаборилися й висунули владі нові вимоги.

Овдієнко: ФОПівцям потрібен безкінечний протест

В цей момент я зрозумів, що їхній процес протесту може бути безкінечним. Адже якщо тобі потрібен не результат, а сама процес протесту, то ти безкінечно можеш вигадувати до влади нові й нові вимоги і за них мітингувати.



Сутички між ФОПами і правоохоронцями / Фото "Апостроф"

Я собі так бачу, що просто комусь потрібно, щоб в середмісті української столиці був безкінечний протест. Хтось готовий у це чималі фінанси вкладати, щоб завжди мати під рукою підігрітий майданчик для старту вуличних протестів.

Право на протест, на мою думку, це святе і невіддільне право українців. Тому якщо цей вуличний протест – цікавий, потрібний і підживлений українським суспільством, то без запитань.

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Але якщо цей протест підживлений, наприклад, паном Фірташем або паном Яценком (як про них це кажуть "злі язики"), то, пробачте, річ зовсім інша. Ставлення в мене до такого вуличного протесту вже зовсім інше.