В целом антивоенные митинги 13 марта проходят в 28 городах России. Силовые структуры задержали уже 381 человек.
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По информации российских оппозиционных СМИ, силовики массово задерживают митингующих. По состоянию на 14.40 13 марта известно о:
- 156 задержанных в Москве;
- 65 – в Санкт-Петербурге;
- 36 – в Екатеринбурге.
В других городах России, где проходят протесты, в общей сложности известно о 124 задержанных.
Жуткие видео задержания митингующих
Журналисты и очевидцы сообщают, что силовики избивают митингующих почти до полусмерти, прежде чем задержать.
В сети появились жесткие видео из российских городов. На них силовики избивают мирных людей. В частности, на одном из видео видно, что мужчина без формы подошел к женщине с тюльпаном в руках, якобы показал "удостоверение" и начал ее задерживать.
На другом видео видно, как сразу 6 силовиков жестоко задерживают митингующего.
Силовики "задержали" велосипед
Также очевидцы опубликовали курьезное видео, на котором видно, как двое российских силовиков "арестовывают" велосипед. Люди в форме несли двухколесный транспорт по площади в Москве, где проходит антивоенный митинг.