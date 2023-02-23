К глобальной кампании Украинского всемирного конгресса присоединились более 250 городов в разных странах мира. И их количество может вырасти.

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Что запланировали организаторы

Сообщается, что 24 февраля 2023 года во многих городах по всему миру пройдут массовые мирные демонстрации, марши солидарности и молитвенные мероприятия.

Где бы вы ни жили, мы призываем вас вместе поддержать Украину и присоединиться к кампании Всемирного конгресса украинцев "#365 дней сильных в 9-летней войне". Объединимся с Украиной 24 февраля!
– говорится в сообщении.

Страны, в которых пройдут митинги

Акции пройдут более чем в 40 странах. Заметим, что этот список еще будет дополняться. Если не нашли свою страну, просмотрите обновленную информацию на странице кампании:

  • Канада,
  • Австралия,
  • США,
  • Великобритания,
  • Норвегия,
  • Швеция,
  • Италия,
  • Грузия,
  • Германия,
  • Венгрия,
  • Франция,
  • Эстония,
  • Испания,
  • Польша,
  • Словакия,
  • Хорватия,
  • Латвия,
  • Ирландия,
  • Мальта,
  • Кипр,
  • Португалия,
  • Македония,
  • Люксембург,
  • Словения,
  • Иордания,
  • Япония,
  • Сербия,
  • Финляндия,
  • Азербайджан,
  • Армения,
  • Черногория,
  • Нидерланды,
  • ЮАР,
  • Турция,
  • Бразилия,
  • Аргентина,
  • Бельгия,
  • Ливан,
  • Индия,
  • Чехия,
  • Литва,
  • Греция,
  • Кыргызская республика,
  • Молдова,
  • Новая Зеландия.

Также к акции еще есть время присоединиться другие страны и города. Всемирный конгресс украинцев призывает людей, также планирующих митинг на 24 февраля в поддержку Украины, присоединиться к их списку, подав заявку.