Он активно поддерживал агрессоров, распространял сепаратистские идеи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Как митрополит УПЦ МП оккупантов благословил

Согласно расследованию, во время оккупации части Харьковской области в начале полномасштабного вторжения клирик открыто поддерживал агрессоров. Он благословил российские войска на ведение боевых действий против Украины, пропагандировал прокремлёвские идеи среди прихожан, а также организовывал собрания духовенства, где призывал других распространять нарративы Москвы во время церковных служб.

После освобождения Харьковщины в сентябре 2022 года митрополит бежал вместе с российскими военными в РФ. Там он продолжает участвовать в церемониях московского патриарха Кирилла, посещает его резиденцию.

Судебно-лингвистическая экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила, что Иванов осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу Кремля.

По результатам расследования правоохранители заочно объявили ему подозрение в нарушении статьи Уголовного кодекса Украины, а именно оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация её участников.

Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению подозреваемого к ответственности, несмотря на то, что он скрывается на территории РФ.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры.