Суд освободил митрополита УПЦ МП Арсения, который "сливал" блокпосты ВСУ

Суд изменил меру пресечения метрополиту Арсению, которого подозревают в распространении информации о блокпостах Сил обороны. Соответствующее решение предусматривает круглосуточный домашний арест до 25 апреля 2026 года.

В ходатайстве о возвращении обвинительного акта суд отказал, решение обжалованию не подлежит. Об этом сообщила Лавра УПЦ МП в фейсбуке.

Почему суд освободил митрополита?

Владыка Арсений лично принял участие в судебном заседании. Поддержать его в зал суда пришли верующие УПЦ. На слушании также присутствовала народный депутат Украины Виктория Гриб.