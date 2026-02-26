В ходатайстве о возвращении обвинительного акта суд отказал, решение обжалованию не подлежит. Об этом сообщила Лавра УПЦ МП в фейсбуке.
Почему суд освободил митрополита?
Владыка Арсений лично принял участие в судебном заседании. Поддержать его в зал суда пришли верующие УПЦ. На слушании также присутствовала народный депутат Украины Виктория Гриб.
– написали в посте УПЦ МП.
Несмотря на обвинения в оправдании российской агрессии и разглашении мест дислокации ВСУ, клирик будет оставаться под домашним арестом как минимум до конца апреля.
Напомним, что днем, что днем, 24 апреля, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры, который "подсказал" россиянам позиции ВСУ в Донецкой области. Он также называл войну "гражданским конфликтом" и имел прокремлевские взгляды до полномасштабной войны.
Что известно о деятельности УПЦ МП?
Настоятель церкви в Броварах присвоил храм, чтобы помешать его переходу в ПЦУ. Священник подделал документы, указывая на фальшивое голосование, что позволило передать храм стоимостью 6 миллионов гривен.
В Черкасской области обнаружили православную гимназию, основанную митрополитом УПЦ МП, которая работает без лицензии на обучение. Заведение официально зарегистрировано как ФЛП с видом деятельности "репетиторство".
Священник УПЦ МП во время во время похорон военного на Буковине назвал войну "политикой" и не признал ее агрессией России. Он также отказался выполнить похоронные обряды.