У клопотанні щодо повернення обвинувального акту суд відмовив, рішення оскарженню не підлягає. Про це повідомила Лавра УПЦ МП у фейсбуці.

Чому суд звільнив митрополита?

Владика Арсеній особисто взяв участь у судовому засіданні. Підтримати його до зали суду прийшли віряни УПЦ. На слуханні також була присутня народна депутатка України Вікторія Гриб.