Суд звільнив митрополита УПЦ МП Арсенія, який "зливав" блокпости ЗСУ
- Митрополита Арсенія звільнили з-під варти і перевели на цілодобовий домашній арешт, попри обвинувачення у виправданні російської агресії та розголошенні місць дислокації ЗСУ.
- Суд відмовив у поверненні обвинувального акту, і рішення не підлягає оскарженню.
Суд змінив запобіжний захід метрополиту Арсенію, якого підозрюють у поширенні інформації про блокпости Сил оборони. Відповідне рішення передбачає цілодобовий домашній арешт до 25 квітня 2026 року.
У клопотанні щодо повернення обвинувального акту суд відмовив, рішення оскарженню не підлягає. Про це повідомила Лавра УПЦ МП у фейсбуці.
Чому суд звільнив митрополита?
Владика Арсеній особисто взяв участь у судовому засіданні. Підтримати його до зали суду прийшли віряни УПЦ. На слуханні також була присутня народна депутатка України Вікторія Гриб.
Владику Арсенія звільнили з-під арешту прямо у залі суду. У клопотанні щодо повернення обвинувального акту суд відмовив,
– написали в пості УПЦ МП.
Попри обвинувачення у виправданні російської агресії та розголошенні місць дислокації ЗСУ, клірик залишатиметься під домашнім арештом щонайменше до кінця квітня.
Нагадаємо, що вдень, 24 квітня, СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який "підказав" росіянам позиції ЗСУ на Донеччині. Він також називав війну "громадянським конфліктом" та мав прокремлівські погляди до повномасштабної війни.
Що відомо про діяльність УПЦ МП?
Настоятель церкви в Броварах привласнив храм, щоб завадити його переходу до ПЦУ. Священник підробив документи, вказуючи на фальшиве голосування, що дозволило передати храм вартістю 6 мільйонів гривень.
У Черкащині виявили православну гімназію, засновану митрополитом УПЦ МП, яка працює без ліцензії на навчання. Заклад офіційно зареєстрований як ФОП з видом діяльності "репетиторство".
Священник УПЦ МП під час похорону військового на Буковині назвав війну "політикою" і не визнав її агресією Росії. Він також відмовився виконати похоронні обряди.