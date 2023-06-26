Активная фаза – обострение всего

Смотрим, как шоу, которое может поднять настроение, но не отвлекаемся. У нас куча вызовов и куча проблем. Еще не началась активная фаза наступления, а уже в некоторых подразделениях большие потери дронов. И будет посложнее. Каждый купленный "мавик" сейчас на вес золота.

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А будет еще дороже. Ибо все собры, которые открывают сегодня, требуют времени для закупки. То же самое по аптечкам, турникетам, ПНБ, автомобилям. Активная фаза, это – обострение всего. И это в первую очередь утраты и выход из строя техники. Поэтому пока есть время насыщаем и восстанавливаем утраченное в подразделениях. Завтра легче не станет.

Спецслужбы постараются дестабилизировать ситуацию в Украине

Просто понимаем, что пока ничего из того, что влияет на состояние фронта по состоянию "на данный момент", в России не произошло.

И также внимательно анализируем, что попытки дестабилизировать ситуацию в Украине сейчас возможны как никогда. Основная масса спецслужб России будет работать сейчас интенсивнее. По крайней мере, будут пытаться создать картинки для мировых СМИ, чтобы показать союзникам, что у нас еще хуже, чем на болотах.

Спасибо всем, кто помогает.