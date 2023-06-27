Так ли уж "частна" ЧВК "Вагнер"?

В академическом и публичном пространстве идет ожесточенная борьба: первые убеждают, что "вагнеровцы" обладают определенной автономией от правительства России, вторые – настаивают, что такой подход является лазейкой во избежание ЧВК ответственности. В конце концов, дискуссия выходит далеко за пределы конкретной компании: международное право не имеет единого ответа, потому что государствам как основным его субъектам выгодно поддерживать "вуаль таинственности", способную скрыть кое-где ужасные зверства, совершенные чужими руками.

Обратите внимание Путин признал, что Россия была на грани гражданской войны во время мятежа Пригожина

Однозначно презюмировать, что все действия ППК "Вагнер" должны быть атрибуированы России – неправильно. По крайней мере, некоторые операции тактического значения являются не больше, чем самодеятельностью Пригожина и компании, поэтому применение теста относительно наличия эффективного контроля неизбежно в каждом конкретном случае.

В то же время из песни слов не выкинуть. Еще в 2012 году Путин поддержал идею создания сети российских частных военных компаний, которые, по его мнению, могут являться инструментами геополитического влияния и реализации национальных интересов без прямого участия государства.

Уже в 2016 году был внесен соответствующий законопроект, голосование по которому Госдума провалила в связи с его несоответствием Конституции. В 2018 году за легализацию таких компаний выступил Лавров. Несмотря на отсутствие счастливого завершения сделки по узакониванию международных преступников, все эти годы под покровом России действовал не только "Вагнер", но и ENOT Corporation, группа Feraks, Antiterror-Orel Group.

Особенностью ЧВК "Вагнер" по сравнению с подобными группами за рубежом является то, что она обладает тяжелым вооружением, вовлечена в разведывательные операции (вместе с вооруженными силами России), ведет бои, совершает диверсии и осуществляет прямое наступление. Вагнеровцы пользуются российской военной инфраструктурой, получают паспорта от специального ведомства, как и члены вооруженных сил России, лечатся в российских военных госпиталях.

"Запретные" в России

Согласно Конституции России,создание вооруженных группировок запрещено, а все вопросы безопасности и обороны являются исключительной компетенцией государства. Создание ЧВК противоречит основному закону России. В то же время дыры в законодательстве государства-агрессорки позволяют обойти подобный запрет. Несмотря на криминализацию найма в России, российским гражданам разрешено работать на частные военные компании, зарегистрированные за рубежом. Интересно, что ЧВК "Вагнер" не зарегистрирован ни в России, ни где-либо – де-юре компании просто не существует.

Ко всему следует упомянуть, что Россия декриминализировала совершение преступлений в связи с так называемой "СВО", если лицо действовало с целью защиты национальных интересов. Все это свидетельствует в пользу утверждения, что даже в случае, если деяния ЧВК "Вагнер" или какой-либо другой подобной группы не удается приписать России, то последнюю все же можно привлечь к ответственности за уклонение от выполнения универсально признанных международных положительных обязательств предупреждение, остановка и наказание международных преступлений и других серьезных нарушений международного гуманитарного права и международного права прав человека, например, в Комитете ООН по правам человека или в ЕСПЧ с оговоркой об ограничении юрисдикции.

Нож в спину

Реагируя на "бунт" ЧВК "Вагнер" Путин рефлексировал о ноже в спину и предательство. Пригожину следует принять во внимание следующее: Беларусь – не самое безопасное место для того, чтобы укрыться от международной ответственности, а Лукашенко – всегда знает, "откуда готовилось нападение", поэтому действует на опережение. Отношения между вагнеровцами и действующим в Беларуси режимом с 2020 года были сложными – с уголовными производствами, личными встречами между главами Союзного государства, острыми выпадами.

Кстати, как и Украина, Беларусь является стороной Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников (1989 года). Россия договора не подписала. Конвенция предусматривает, среди прочего, привлечение наемников к уголовной ответственности или их экстрадицию на территорию другого государства-участника. В случае отказа или возникновения другого спора сторона договора может обратиться в Международный Суд ООН, юрисдикция которого обязательна.

Так что ничего не мешает Лукашенко либо устроить Пригожину вендетту самостоятельно, либо отдать в жертву, например, Украине. А как нет? Это опыт подачи жалоб в ТС ООН в Украине уже немалый. Единственное препятствие – слишком размытое определение понятия "наемник".

Как еще обеспечить ответственность вожакам и членам ПИК?

В резолюциях Совета Европы, НАТО, ЕС, касающихся российского терроризма, нет никакого упоминания о вагнеровцах, несмотря на рекомендации по их внесению от экспертов. Отдельные инициативы существуют на уровне иностранных государств: в январе 2023 года "Вагнер" признал транснациональной преступной организацией Минфин США, в марте 2023 года – террористической организацией Сейм Литвы. На уровне инициатив остаются соответствующие решения в Канаде и Великобритании.

Признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией и проведение расследования по возможному государству-регистрации компании способствовало бы заморозке ее активов и резко ударило бы по возможности вооружаться и совершать зверства, как в Украине, так и в Мали, Ливии, Сирии, ЦАР, Ираке. При всей любви Пригожин к наличке, вагнеровцы получают миллионные доходы от охраны месторождений в Африке на банковские счета, поэтому в теории могут возместить ущерб, причиненный их бойцами, самостоятельно.

Что касается индивидуальной уголовной ответственности, то ее не избежать – у юрисдикции есть и украинские суды, и суды иностранных государств, и Международный уголовный суд. Так что "освобождение" от Путина еще не освобождает от ответственности за преступления, а бегство в Беларусь – далеко не гарантия бегства от Фемиды.