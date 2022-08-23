В Днепре продолжается воздушная тревога. Мэр призвал жителей Днепра оставаться в укрытиях.

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В Днепре снова неспокойно

Около 11 утра в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии после этого в регионе объявили о продолжающейся до сих пор воздушной тревоге.

Жителей области призывают находиться в укрытиях. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что обломки ракет упали на частные дома. Детали сообщат впоследствии.

Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Подробности позже. Ждем официальную информацию от Военной Администрации,

– сказал Филатов.