Мэр Харькова Игорь Терехов опроверг фейки о капитуляции города. Оккупанты распространяют информацию, что друзья Терехова и работники мэрии обзванивают людей, говорят, что Харькову дали 72 часа для сдачи.

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Нам некогда отвлекаться, мы развозим продукты, мы получили гуманитарную помощь и сейчас я узнал, что от моего имени распространяются фейковые заявления… Поверьте мне, это наглая ложь! Никто никогда не сдаст город Харьков. Мы вместе. Мы держимся. Мы победим! Мы – харьковчане!,

– заявил мэр.

Атака фейками

Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев, что на телевидении и в интернете могут появиться фейковые видео якобы Владимира Зеленского с заявлением о капитуляции Украины или мирном договоре на условиях России.

Подобные дипфейковые видео создаются через алгоритмы машинного обучения, и их почти невозможно отличить от реальных. Цель "вброса" – дезориентировать украинцев, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче.

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