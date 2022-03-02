Говорили также о якобы пострадавших от этих обстрелов. Власть все опровергла.
Обратите внимание В Энергодаре оккупанты стали бросать гранаты в мирных людей и открыли огонь
"Опровергаем информацию, которую распространяют в интернете о пострадавших от обстрелов в Энергодаре. В нашем городе обстрелов не было. Пострадавших нет", – написал мэр.
Есть пострадавшие от гранаты оккупанта
В то же время он сообщил, что 2 марта примерно в 15:30 в селе Водяное от гранаты оккупантов пострадали 2 мирных жителя.
Состояние одного мужчины очень тяжелое, а другого – средней тяжести. Их госпитализировали в больницу Каменки.
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