Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Что известно о деле

Ранее сообщалось, что мэр Мукачево Андрей Балога на сессии горсовета обеспечил принятие решения о продаже участка в центре города частному обществу, фактическим контролером которого является председатель районного совета.

Кроме того, с целью получения "нужной" экспертной денежной оценки участка владельцам компании-оценщицы дали взятку. Из-за этого 3 более гектара земли, рыночная стоимость которой 84,6 миллиона гривен, продали всего за 9,6 миллиона гривен.

Убытки территориальной общине составляют 74,9 миллиона гривен.

Действия мэра квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Председателю райсовета инкриминируется ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Обоим уже сообщили о подозрениях.

Также детективы НАБУ сообщили о подозрении еще 4 лицам: