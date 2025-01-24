За него могут внести залог в размере 30 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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В чем обвиняют Маркушина

Александр Маркушин, мэр Ирпеня, получил меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 марта 2025 года. При этом суд определил возможность внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

Маркушина подозревают в незаконном пересечении государственной границы в августе 2022 года.

Сам чиновник подтвердил, что получил подозрение от Государственного бюро расследований. По его словам, он выезжал за границу для доставки военной помощи, а также два дня навещал своего двухлетнего сына.

Я, как отец-одиночка, имею право выезжать за границу без системы Шлях. Я один воспитываю своего сына, у которого, к сожалению, умерла мама. И в то время он был в Италии, как беженец,

– написал чиновник.

Чиновник также отметил, что во время короткого пребывания в Италии пригласил депутатов Ирпенского горсовета Александра Пащинского и Владимира Карплюка на празднование дня рождения своего сына.

Маркушин утверждает, что дело против него инициировал бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк, который подал заявление в ГБР.