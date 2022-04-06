Об этом главы городов сообщили на своих страницах в соцсетях. Оба чувствуют себя в безопасности.

Внимание Оккупанты похитили депутата Сергея Максименко вместе с сыном, – Херсонский облсовет

Олешковский городской голова Евгений Рыщук уехал из города

Источник: фейсбук Рыщука

Решение выехать из города Рыщук принял после того, как на прошлой неделе в его дом вошли оккупанты. После этого он решил вывезти свою дочь к границе.

Сейчас будут говорить, что я убежал, но мертвый мэр или мэр в подвале никому пользы не принесет. Я же понимаю, что рано или поздно будут заставлять меня принять ту или иную сторону,

– сказал Рыщук.

По словам городского головы, работа в городе отлажена. Заместители работают.

"Я на связи, я в работе, но детей нужно спасать", – считает Рыщук.

Мэр Скадовска тоже обратился к горожанам

Источник: фейсбук Яковлева

Он подчеркнул, что ему постоянно угрожали оккупанты, а также предлагали "сотрудничать".

Поэтому я был вынужден уехать из города,

– извинился Яковлев.

"Понимаю, что для многих было бы спокойнее, если бы я и дальше оставался в городе, но мне сказали однозначно или сотрудничаешь, или идешь в подвал. Однозначно, пользы от мэра в камере немного", – добавил он.

Он отметил, что работа в городе и общине налажена, все пока без существенных изменений. Исполком продолжает работать в дистанционном режиме.

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