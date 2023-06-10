Стало известно, что органы местного самоуправления обратились в Ассоциацию городов Украины. В сообщении говорится, что ОВА не включили в бюджеты финансирование проектов по обустройству укрытий.

Смотрите также "Украинская команда" привезла на передовую дроны и другое оборудование для защитников

Органы местного самоуправления обращаются в Ассоциацию городов Украины с проблемой не включения областными военными администрациями в перечень проектов для финансирования за средства субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в заведениях общего среднего образования, проведение строительных работ в простейших укрытиях и строительство быстровозводимых защитных сооружений. Ассоциация городов Украины обращается с просьбой решать эту проблему и принять меры по включению проектов в перечень претендентов на получение субвенции из государственного бюджета,

– говорится в обращении к премьеру.

В АГУ отмечают, что порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в заведениях общего среднего образования и простейших укрытий утверждены постановлением Кабмина №419 от 28 апреля 2023 года.

Военные администрации отказывают включать в перечень проектов для финансирования за средства субвенции проекты обустройства простейших укрытий и строительство быстровозводимых защитных сооружений, опираясь на разъяснения Министерства образования и науки Украины, отмечают в АГУ.

По мнению Ассоциации городов Украины, разъяснения Министерства противоречат ряду нормативно-правовых актов. В частности, пункту 8 Порядка создания, содержания фонда защитных сооружений гражданской защиты и пункту 3 раздела I приказа МВД "Об утверждении требований по использованию и учету фонда защитных сооружений гражданской защиты".

Смотрите также На крыльях свободы: кто вошел в коалицию истребителей и какие самолеты получит Украина

В АГУ подчеркнули, что органы местного самоуправления делают все возможное для защиты жителей своих общин. В частности, в столице было выделено 1,2 млрд грн на обустройство укрытий и бомбоубежищ, о чем сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также киевляне могут сообщать о закрытых или непригодных укрытиях через приложение "Киев Цифровой".

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал горожан приобщиться к проверкам укрытий и сообщать о нарушениях. Жители Днепра могут сообщить о проблемах с доступностью укрытий лично мэру Борису Филатову и тому подобное.