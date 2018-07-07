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Млечный Путь столкнулся с другой галактикой, – ученые

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Млечный Путь столкнулся с другой галактикой
Млечный Путь столкнулся с другой галактикой / paperlief.com

8 миллиардов лет назад Млечный Путь пережил "лобовое столкновение" с другой галактикой. К таким выводам пришли астрономы из Кембриджского университета.

Об этом пишет Naked science, передает dt.ua.

На такие выводы ученых натолкнули данные, полученные телескопом Gaia. Астрономы обратили внимание на группу звезд, котораые двигались не так, как большинство звезд в Галактике. Звезды этой группы образуют область продолговатой формы — "Сосиску Gaia".

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Поэтому ученые предполагают, что встреча Млечного Пути с "сосиской Gaia" была одной из самых драматичных. Ее масса составляет более 10 миллиардов масс Солнца (примерно в десять раз легче Млечного Пути), и от нее в нашей Галактике остались как минимум 8 звездных скоплений.

Компьютерные симуляции столкновения показали, что звезды "Сосиски" оказались на вытянутых орбитах вокруг центра Млечного Пути и постепенно были поглощены его диском.

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Теги: Космос Техно
Источник: 24 Канал
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