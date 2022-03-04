"Я обращаюсь к украинцам в Великобритании, и тем, кто сейчас в Украине и соседних странах", – начал свое выступление Джонсон. Правда после этого перешел сразу на английский.

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Видео опубликовали в соцсетях, где подпись к нему тоже дали на украинском языке.

Видео выступления Бориса Джонсона на украинском языке

В своем выступлении Борис Джонсон в очередной раз выразил слова поддержки украинцам. А также заявил, что ему трудно представить, что сейчас на самом деле чувствуют украинцы, у которых уничтожено все, что они любят.

Также Джонсон заверил, что Великобритания и в дальнейшем поддерживает Украину, и со своими партнерами сделает все для давления на Путина, пока тот не остановит военную агрессию.

Джонсон также заявил, что он каждый день общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, и удивляется его спокойствию. А также стойкости украинского народа.