Президент сказал, что из Донбасса удалось эвакуировать тысячи людей. Однако сотни тысяч остаются заблокированными.

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"В Мариуполе до начала этой полноценной войны и оккупации было много людей. Сейчас все коридоры перекрыты, вместе с ними гуманитарные, поставки пищи и воды. В городе уйма трупов", – рассказал Зеленский.

Гуманитарная катастрофа

По словам Зеленского, в Мариуполе много раненых среди военных и гражданских. Эвакуируют их только тогда, когда оккупанты соглашаются на украинское предложение открыть коридор. Президент отметил, что Украина постоянно просит отпустить людей.

Некоторые из них идут пешком, десятки километров, чтобы дойти до места, где мы – мы. Так что 120 километров пешком – просто невозможно. Многие шли пешком. Многие из них погибли в дороге,

– рассказал Зеленский.

Он добавил, что каждый день просят хотя бы возможности отправить в Мариуполь транспорт. Президент подчеркнул, что в городе гуманитарная катастрофа, поскольку у людей нет ни пищи, ни воды.

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