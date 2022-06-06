Ни в коем случае не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ведь в результате вражеских обстрелов с начала полномасштабной войны уже погибли многие мирные украинцы.

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В Украине раздаются сирены

Из-за угрозы вражеских обстрелов около 1:30 во многих городах начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Днепропетровской области;

Харьковской области;

Сумской области;

Черниговской области;

Кировоградской области;

Киевской области;

Полтавской области;

Черкасской области;

Донецкая область;

Запорожской области;

Николаевской области.

Кроме этого, воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть более 2 месяцев назад.

Интересно! Угроза вражеских обстрелов возникла практически сразу после публикации обращения президента Владимира Зеленского. Он записал его с поезда, ведь 5 июня посещал Запорожье, Соледар и Лисичанск. Однако по всей вероятности, российские оккупанты не знают, что обращение – это не прямая трансляция. Поэтому умственные способности захватчиков, как всегда, указывают только на их никчемность.

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