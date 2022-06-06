Ни в коем случае не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ведь в результате вражеских обстрелов с начала полномасштабной войны уже погибли многие мирные украинцы.

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В Украине раздаются сирены

Из-за угрозы вражеских обстрелов около 1:30 во многих городах начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

  • Днепропетровской области;
  • Харьковской области;
  • Сумской области;
  • Черниговской области;
  • Кировоградской области;
  • Киевской области;
  • Полтавской области;
  • Черкасской области;
  • Донецкая область;
  • Запорожской области;
  • Николаевской области.

Кроме этого, воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть более 2 месяцев назад.

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