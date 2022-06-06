Ни в коем случае не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ведь в результате вражеских обстрелов с начала полномасштабной войны уже погибли многие мирные украинцы.
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В Украине раздаются сирены
Из-за угрозы вражеских обстрелов около 1:30 во многих городах начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:
- Днепропетровской области;
- Харьковской области;
- Сумской области;
- Черниговской области;
- Кировоградской области;
- Киевской области;
- Полтавской области;
- Черкасской области;
- Донецкая область;
- Запорожской области;
- Николаевской области.
Кроме этого, воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть более 2 месяцев назад.
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