Немедленно перейдите в укрытие. Находиться на улице сейчас небезопасно, сообщает 24 канал.
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Где объявили тревогу
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Чернивецкой,
- Харьковской,
- Киевской,
- Полтавской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Винницкой,
- Хмельницкой,
- Житомирской,
- Тернопольской,
- Волынской,
- Ровненской
- Сумской областях.
Не выходите из убежища, пока не получите сообщение об отбое воздушной тревоги. Не пренебрегайте этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
К теме смотрите видео о том, как выглядит Харьков после бомбардировок: