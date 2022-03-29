Немедленно перейдите в укрытие. Находиться на улице сейчас небезопасно, сообщает 24 канал.

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Где объявили тревогу

Львовской,

Ивано-Франковской,

Чернивецкой,

Харьковской,

Киевской,

Полтавской,

Черкасской,

Кировоградской,

Винницкой,

Хмельницкой,

Житомирской,

Тернопольской,

Волынской,

Ровненской

Сумской областях.

Не выходите из убежища, пока не получите сообщение об отбое воздушной тревоги. Не пренебрегайте этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

К теме смотрите видео о том, как выглядит Харьков после бомбардировок: