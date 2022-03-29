Немедленно перейдите в укрытие. Находиться на улице сейчас небезопасно, сообщает 24 канал.

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Где объявили тревогу

  • Львовской,
  • Ивано-Франковской,
  • Чернивецкой,
  • Харьковской,
  • Киевской,
  • Полтавской,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Винницкой,
  • Хмельницкой,
  • Житомирской,
  • Тернопольской,
  • Волынской,
  • Ровненской
  • Сумской областях.

Не выходите из убежища, пока не получите сообщение об отбое воздушной тревоги. Не пренебрегайте этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

К теме смотрите видео о том, как выглядит Харьков после бомбардировок: