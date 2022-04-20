Сообщения о тревоге начали появляться ориентировочно в 20:03 20 апреля. Людям нужно находиться в укрытии до отбоя тревоги.

Обратите внимание Что делать, если во время тревоги не успели добежать в укрытие: советы ГСЧС

Сирены раздаются в большинстве областей Украины

Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Николаевской области ;

области Одесской области ;

области Львовской области;

области; Ровенской области ;

Тернопольской области ;

Днепропетровской области ;

Волынской области ;

Киевской области ;

Запорожской области ;

Кировоградской области ;

Харьковской области ;

Черниговской области ;

Житомирской области ;

Ивано-Франковской области;

Сумской области ;

Винницкой области;

Луганской области.

В общем, сирены не раздаются только на Закарпатье, Буковине и Херсоне.