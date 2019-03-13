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      Многодетным семьям в Украине будут платить больше денег от государства: известные суммы

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      Многодетные семьи будут получать дополнительные выплаты на каждого ребенка
      Многодетные семьи будут получать дополнительные выплаты на каждого ребенка / Иллюстративное фото

      С 1 апреля многодетным семьям в Украине будут доплачивать 1629 гривен на ребенка к уже назначенной помощи. А с 1 июля доплата будет несколько выше – такое решение 13 марта принял Кабинет министров.

      Каждая многодетная украинская семья получит на третьего, четвертого, пятого и каждого последующего ребенка до 6-летнего возраста ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

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      Следовательно, среднемесячный размер выплаты многодетным семьям составит с 1 апреля 1626 гривен на ребенка, а с 1 июля – 1699 гривен.

      Право на выплату получат 158,8 тысячи детей, подсчитали в Минсоцполитики. На программу потратят больше 200 миллионов гривен в месяц.

      На какие льготы имеют право дети из многодетных семей?

      • бесплатное получение лекарств по рецептам врачей;
      • ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию в государственных и коммунальных медучреждениях, а также компенсацию расходов на протезирование зубов;
      • первоочередное обслуживание в поликлиниках, аптеках и первоочередную госпитализацию;
      • бесплатный проезд во всех видах городского общественного транспорта (кроме такси), в поездах и водном транспорте пригородного сообщения. Бесплатно дети могут ездить и в автобусах пригородных и междугородных
      • бесплатные оздоровление и отдых в соответствии с Законом "Об оздоровлении и отдыхе детей".

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      Какие документы нужны для оформления многодетной семьи?

      Один из родителей должен обратиться в структурное подразделение районных госадминистраций, городской госадминистрации Киева, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их образования) советов (в Центр предоставления административных услуг) по месту регистрации и подать такие документы:

      • заявление одного из родителей о выдаче удостоверений;
      • копии свидетельств о рождении детей;
      • копии свидетельства о браке (кроме родителей, не состоящих в браке);
      • копии страниц паспорта гражданина Украины родителей с данными о фамилии, имени, отчестве, дате выдачи паспорта и месте регистрации;
      • копию вида на жительство родителей, если они являются иностранцами или лицами без гражданства, находящимися в Украине на законных основаниях;
      • справку о составе семьи;
      • фотокарточки (родителей и детей в возрасте от 6 до 18 лет) размером 3х4;
      • справку из общеобразовательного, профессионально-технического, высшего учебного заведения (для лиц от 18 до 23 лет, обучающихся по дневной форме обучения);
      • справку о регистрации места проживания или пребывания лица во время обучения (для лиц от 18 до 23 лет, обучающихся по дневной форме обучения);
      • справку структурного подразделения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае его создания) совета о том, что родителям по месту регистрации удостоверения не выдавались (в случае, когда зарегистрированное место жительства родителей разное);
      • в случае рождения ребенка за пределами Украины – копии свидетельства о рождении ребенка с нотариально заверенным переводом на украинский язык.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство социальной политики Кабинет Министров Украины Дети и несовершеннолетние Деньги
      Источник: 24 канал
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