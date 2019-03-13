Многодетным семьям в Украине будут платить больше денег от государства: известные суммы

С 1 апреля многодетным семьям в Украине будут доплачивать 1629 гривен на ребенка к уже назначенной помощи. А с 1 июля доплата будет несколько выше – такое решение 13 марта принял Кабинет министров.

Каждая многодетная украинская семья получит на третьего, четвертого, пятого и каждого последующего ребенка до 6-летнего возраста ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Читайте также: "Ощадбанк" начал выплаты субсидий наличными

Следовательно, среднемесячный размер выплаты многодетным семьям составит с 1 апреля 1626 гривен на ребенка, а с 1 июля – 1699 гривен.

Право на выплату получат 158,8 тысячи детей, подсчитали в Минсоцполитики. На программу потратят больше 200 миллионов гривен в месяц.

На какие льготы имеют право дети из многодетных семей?

бесплатное получение лекарств по рецептам врачей;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию в государственных и коммунальных медучреждениях, а также компенсацию расходов на протезирование зубов;

первоочередное обслуживание в поликлиниках, аптеках и первоочередную госпитализацию;

бесплатный проезд во всех видах городского общественного транспорта (кроме такси), в поездах и водном транспорте пригородного сообщения. Бесплатно дети могут ездить и в автобусах пригородных и междугородных

бесплатные оздоровление и отдых в соответствии с Законом "Об оздоровлении и отдыхе детей".

Читайте также: Украинцам обещают среднюю зарплату до 12 тысяч гривен

Какие документы нужны для оформления многодетной семьи?

Один из родителей должен обратиться в структурное подразделение районных госадминистраций, городской госадминистрации Киева, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их образования) советов (в Центр предоставления административных услуг) по месту регистрации и подать такие документы: