Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак по просьбе 24 Канала объяснил главные моменты призыва.

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Так, по его словам, сейчас ВСУ нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные союзниками по антироссийской коалиции, так и для пополнения потерь.

Продолжается война, интенсивность которой невидана со времен Второй мировой, с фронтами, массированными обстрелами и стратегическими операциями, а потому, к сожалению, в войсках большое количество потерь,

– отметил Владислав Юрчак.

Заметив, что количество потерь среди украинских военных не сравнится с потерями россиян – там традиционно "не стоят по цене". Однако Украина ценит жизнь каждого солдата, а потому любые потери непоправимы.

Важно! В первую очередь, мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.

Кто подлежит мобилизации