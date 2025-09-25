Уклонение от мобилизации: можно ли избежать наказания из-за срока давности дела
- По словам юристов, уклонение от мобилизации считается нетяжким преступлением, для которого срок давности составляет пять лет.
- По истечении срока давности лицо не могут привлечь к уголовной ответственности, если приговор суда не вступил в силу.
По закону, в случае уклонения от мобилизации гражданам грозит уголовная ответственность. Однако она имеет четко определенные сроки давности. после определенного времени привлечь человека к ответственности становится невозможно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснение юриста Максима Горностая на портале "Юристи.UA".
В каких случаях человека не могут привлечь к ответственности?
Юрист объяснил, что Уголовный кодекс Украины предусматривает сроки давности для всех преступлений. Если с момента их совершения до вступления приговора в законную силу истекает установленный срок, лицо освобождают от уголовной ответственности.
По его словам, продолжительность срока давности зависит от тяжести преступления: от двух лет для уголовных проступков с мягкими санкциями до пятнадцати лет для особо тяжких преступлений.
Важно! Уклонение от мобилизации – уголовное преступление, серьезнее административных нарушений вроде отказа от прохождения ВВК или неявки в ТЦК.
Максим Горностай отметил, что уклонение от мобилизации считается нетяжким преступлением, поэтому срок давности составляет пять лет. Если за это время судебный приговор не вступил в силу, человека уже не могут привлечь к уголовной ответственности.
Мобилизация в Украине: последние новости
В Украине официально запустили процедуру, которая позволяет брать на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Для заключения контракта нужно пройти военно-врачебную комиссию, получить заключение о пригодности и согласие от командира воинской части.
Нардеп и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский объяснил, что в армию после 60 лет берут уникальных специалистов, в которых нуждается сектор безопасности и обороны.
Недавно правительство изменило правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей, чтобы избежать использования обучения как способа уклонения от военной службы. Отсрочка для них будет предоставляться только при соблюдении определенных условий, таких как возраст, форма обучения и наличие научной степени.