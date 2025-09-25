За законом, в разі ухилення від мобілізації громадянам загрожує кримінальна відповідальність. Однак вона має чітко визначені строки давності. після певного часу притягнути людину до відповідальності стає неможливо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення юриста Максима Горностая на порталі "Юристи.UA".

У яких випадках людину не можуть притягнути до відповідальності?

Юрист пояснив, що Кримінальний кодекс України передбачає строки давності для всіх злочинів. Якщо від моменту їх скоєння до набрання вироком законної сили минає встановлений термін, особу звільняють від кримінальної відповідальності.

За його словами, тривалість строку давності залежить від тяжкості злочину: від двох років для кримінальних проступків із м'якими санкціями до п'ятнадцяти років для особливо тяжких злочинів.

Важливо! Ухилення від мобілізації – кримінальний злочин, серйозніший за адміністративні порушення на кшталт відмови від проходження ВЛК чи неявки до ТЦК.

Максим Горностай зазначив, що ухилення від мобілізації вважається нетяжким злочином, тож строк давності становить п'ять років. Якщо за цей час судовий вирок не набрав чинності, людину вже не можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

