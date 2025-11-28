В Резерв+ появился еще один вид отсрочки: что о нем известно, и как оформить
- Минобороны Украины ввело новую категорию отсрочки от мобилизации через приложение Резерв+ для лиц, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы.
- Отсрочка доступна только если военнообязанный является единственным совершеннолетним ребенком человека с инвалидностью и единственным родителем в семье.
Минобороны Украины добавило новую категорию отсрочек от мобилизации, которую теперь можно оформить через приложение Резерв+. Она предназначена для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы.
Но даже для ее получения есть некоторые нюансы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины и Министерство обороны Украины.
Как получить отсрочку?
Согласно обнародованной информации, соответствующая услуга доступна только в том случае, если военнообязанный является единственным совершеннолетним ребенком человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей.
Пользователь может подать запрос непосредственно в приложении. Далее система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, и если основания подтверждаются – отсрочка предоставляется,
– говорится в сообщении оборонного ведомства.
То есть эта отсрочка оформляется по тому же принципу, что и другие типы, и в приложении уже насчитывается 11 таких. Чтобы ее получить сначала необходимо обновить приложение до его последней версии, после чего:
- авторизуйтесь в Резерв+;
- нажмите на три точки на главном экране – выберите пункт "Подать запрос на отсрочку";
- выберите категорию "Имею отца или мать с инвалидностью";
- подайте запрос и ожидайте уведомления с результатом.
Что добавили в Резерв+ раньше?
Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца. Это сделает подтверждение личности прозрачным и ускорит проверку документов. В Минобороны приглашают присоединиться к тестированию.
Ранее ведомство расширило перечень отсрочек. Теперь ее онлайн могут оформить отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или потерял родительские права.
К слову, в Украине с 1 ноября вступили в силу обновленные правила по оформлению и продлению отсрочек от мобилизации. Части мужчин отсрочки отныне будут продолжать автоматически.