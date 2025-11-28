У Резерв+ зʼявився ще один вид відстрочки: що про нього відомо, і як оформити

Міноборони України додало нову категорію відстрочок від мобілізації, яку тепер можна оформити через застосунок Резерв+. Вона призначена для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи II групи.

Але навіть для її отримання є деякі нюанси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики України та Міністерство оборони України.

Як отримати відстрочку?

Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідна послуга доступна тільки у тому випадку, якщо військовозобов'язаний є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків.

Користувач може подати запит безпосередньо в застосунку. Далі система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, і якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається,

– ідеться у повідомленні оборонного відомства.

Тобто ця відстрочка оформлюється за тим самим принципом, що й інші типи, і в застосунку вже налічується 11 таких. Щоб її отримати спершу необхідно оновити застосунок до його останньої версії, після чого:

авторизуйтеся у Резерв+;

натисніть на три крапки на головному екрані – виберіть пункт "Подати запит на відстрочку";

виберіть категорію "Маю батька або матір з інвалідністю";

подайте запит і очікуйте сповіщення з результатом.

