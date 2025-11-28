Укр Рус
28 листопада, 16:46
У Резерв+ зʼявився ще один вид відстрочки: що про нього відомо, і як оформити

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Міноборони України ввело нову категорію відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+ для осіб, у кого один з батьків має інвалідність І чи II групи.
  • Відстрочка доступна лише якщо військовозобов'язаний є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю і єдиним батьком у сім'ї.

Міноборони України додало нову категорію відстрочок від мобілізації, яку тепер можна оформити через застосунок Резерв+. Вона призначена для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи II групи.

Але навіть для її отримання є деякі нюанси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики України та Міністерство оборони України.

Як отримати відстрочку?

Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідна послуга доступна тільки у тому випадку, якщо військовозобов'язаний є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. 

Користувач може подати запит безпосередньо в застосунку. Далі система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, і якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається, 
– ідеться у повідомленні оборонного відомства.

Тобто ця відстрочка оформлюється за тим самим принципом, що й інші типи, і в застосунку вже налічується 11 таких. Щоб її отримати спершу необхідно оновити застосунок до його останньої версії, після чого:

  • авторизуйтеся у Резерв+;
  • натисніть на три крапки на головному екрані – виберіть пункт "Подати запит на відстрочку";
  • виберіть категорію "Маю батька або матір з інвалідністю";
  • подайте запит і очікуйте сповіщення з результатом.

Що додали у Резерв+ раніше?

  • Невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника. Це зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів. У Міноборони запрошують долучитись до тестування.

  • Раніше відомство розширило перелік відстрочок. Тепер її онлайн можуть оформити батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

  • До слова, в Україні з 1 листопада набули чинності оновлені правила щодо оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Частині чоловіків відстрочки відтепер продовжуватимуть автоматично.