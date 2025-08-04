Кто еще может получить повестку повторно и что будет, если ее проигнорировать, – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Действительно ли 7 августа украинцы массово потеряют отсрочки: юрист объяснил

В каких случаях повестку получают повторно?

В соответствии с законодательством Украины, все военнообязанные обязаны в течение семи дней сообщать ТЦК об изменении любых учетных данных. Это касается, в частности, изменения места жительства, работы, семейного положения и тому подобное.

Как следствие, повестка может быть вручена повторно – как для прохождения военно-врачебной комиссии (если прошел год от последнего осмотра), так и для проверки персональных данных или оснований для отсрочки.

За невыполнение воинского долга военнообязанным или резервистам могут ограничить право управления личным транспортом.

Если лицо игнорирует повестки, ТЦК может обратиться в Нацполицию для административного задержания и принудительной доставки. Если это невозможно, гражданину направляют письменное требование. В случае невыполнения этого требования в течение 10 дней ТЦК подает в суд ходатайство о временном ограничении права управления авто.

Важно! Ограничение не применяется, если вождение является основным источником дохода или автомобиль необходим для ухода за человеком с инвалидностью.

Требование ТЦК – это не повестка ТЦК. Обратите внимание, что ТЦК подает в отношении вас иск для ограничения в праве управления в случае невыполнения вами требования, а не повестки. Это два разных юридических термина. Если раньше с повесткой ТЦК нужно было как-то еще заморачиваться, чтобы вручить ее лично, то требование считается доставленным автоматически в случае отправки заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес гражданина,

– объяснил юрист Роман Симутин в комментарии для ТСН.

За отказ явиться по повестке предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В случае невыполнения требований по мобилизации наступает уголовная ответственность – ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы до пяти лет.