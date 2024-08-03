Кого именно могут мобилизовать уже в августе, что надо знать, передает 24 Канал.

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Мобилизация в августе

По-прежнему, мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет и мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не служили. Женщины и люди с инвалидностью могут мобилизоваться добровольно.

Новый закон о мобилизации в Украине, который вступил в силу 18 мая, не предусматривает призыв на военную службу мужчин с инвалидностью, независимо от группы. Единственное условие – группу инвалидности нужно подтвердить заключением ВВК. Только в таком случае можно получить отсрочку от мобилизации.

В то же время закон предусматривает, что военнообязанные с инвалидностью II и III группы, которая были установлены после 24 февраля 2022 года, обязаны в течение 9 месяцев пройти повторную перекомиссию. Инвалидность I группы подтверждать не нужно. Если же ВВК не подтверждает инвалидность – военнообязанного могут мобилизовать.

Кстати, новый закон о мобилизации отменил право на отсрочку некоторых военнообязанных. Речь идет о 10 категориях. В то же время правила пересечения границы остаются неизменными. Для этого необходимо иметь военно-учетные документы и основания для выезда.

После вступления в силу закона №10449 права на отсрочку больше не имеют: