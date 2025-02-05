Об этом рассказывает 24 Канал. По словам адвоката АО Legal Strategy Виолетты Монастырской, многодетной считается семья, где супруги имеют трех и более детей или если один из родителей самостоятельно воспитывает трех детей.

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Кто считается многодетным отцом

Важно, чтобы дети были несовершеннолетними, то есть в возрасте до 18 лет.

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчины, которые имеют трех и более детей до 18 лет, имеют право на отсрочку. Однако они могут добровольно стать в ряды ВСУ.

В то же время отсрочка не распространяется на лиц, которые имеют значительную задолженность по уплате алиментов. Если сумма неуплаченных алиментов превышает три месячных платежа, такой отец может быть мобилизован, а также потерять право на выезд за границу.

Какие документы нужны

Для подтверждения права на отсрочку необходимо подать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) следующие документы:

свидетельства о рождении трех и более детей;

свидетельство о браке (для женатых);

документы об опеке, если дети проживают с отцом;

справку об отсутствии задолженности по уплате алиментов (если отец не проживает с детьми);

решение суда или договор между родителями об опеке над детьми (при необходимости).

Что делать в случае неправомерной мобилизации

Если многодетного отца мобилизовали несмотря на наличие у него трех и более детей, ему следует обратиться в суд или военный комиссариат с соответствующими документами. Однако следует учитывать, что подача судебного иска не останавливает процесс мобилизации, поэтому параллельно следует подать рапорт на увольнение согласно статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Также юристы рекомендуют заранее собрать все необходимые документы и подать их в ТЦК, чтобы избежать возможных недоразумений во время мобилизационного процесса.