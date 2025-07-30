Кто выдает направление на ВВК военным и гражданским, как его получить – сообщает 24 Канал.

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Как получить направление на ВВК и кто его выдает?

С мая 2025 года направление на ВВК можно получить онлайн по собственному запросу в приложении Резерв+. Однако это касается военнообязанных, которые есть в базе Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег", интерфейс взаимодействия через кабинет которого осуществляется приложением.

В Резерв+ можно инициировать получение направления. После этого в течение суток будет определено место и время для обследования.

Стоит отметить, что постановлением КМУ 560, предусмотрено, что военнообязанные с отсрочкой не направляются на ВВК и могут быть вызваны в ТЦК повесткой. Повестка на ВВК, как и повестка на уточнение данных, по закону может быть сгенерирована через "Оберег" и направляется по почте заказным письмом по месту жительства.

Кроме этого, для военных, которые проходят службу, не имеют возможности получить направление на ВВК онлайн, существует другой порядок направления, а именно:

направление от командира воинской части после возвращения с лечения или отпуска по состоянию здоровья;

направление на ВВК врачом, который проводит лечение (такое обследование проводится в том медицинском учреждении, где военный на лечении до возвращения в часть);

направление через ТЦК.

Стоит заметить, что ВВК после лечения необходимо пройти до возвращения в часть, или до той даты, когда часть требует прибытия. В противном случае придется прибывать в часть и просить направление на ВВК у командира рапортом, поскольку обследование не было проведено после лечения.

Юристы правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" отмечают, что направление на ВВК можно просить рапортом у командира в случае ухудшения состояния здоровья, даже если не было ранения.

Они напоминают, что в Уставе внутренней службы указано положение, где предусмотрено, что на стационарное лечение вне расположения воинской части военные направляются по заключению врача воинской части, а для оказания неотложной помощи при отсутствии врача – дежурным фельдшером (санитарным инструктором) медицинского пункта с одновременным докладом об этом начальнику медицинской службы и дежурному воинской части.

Отметим, что в лечебные учреждения такие больные доставляются в сопровождении фельдшера (санитарного инструктора).