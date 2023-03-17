Об этом сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко. По ее словам, пока правила меняли не кардинально – добавили только один документ.
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О чем говорится
Правила дополнились только тем, что мы просим предоставлять согласно законодательству данные о военном учете мужчин, которые хотят уехать: либо приписное удостоверение, либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного. Ведение этих документов – обязанность физического лица,
– отметила Григоренко.
Она также добавила, что для правительства это нововведение – лишь дополнительная гарантия того, что лицо сознательно просит предоставить ему возможность уехать на время для участия в художественном мероприятии.
В то же время, заместитель министра подчеркнула, что "письмо содействия" от Минкульта не гарантирует для артиста не гарантирует выезда из Украины. Министерство дополнительно информирует лиц, планирующих выехать за границу, о перечне всех необходимых справок для получения разрешения на выезд в письме-разъяснении.
Какие изменения внесли в правила выезда артистов за границу
Министр культуры Александр Ткаченко рассказал о нововведениях для артистов, журналистов и художников о выезде за границу во время военного положения.
"Мы подготовили изменения в порядок выезда артистов, художников, журналистов, где два или три ключевых момента", - подчеркнул Ткаченко.
В частности, предусмотрены следующие изменения:
- артисты, журналисты и художники должны подать подтверждение от своих организаций, что в этих организациях ведется военный учет;
- необходимо предоставить контракты относительно того для чего они, собственно, выезжают и цель – будь то продвижение украинской культуры или сбор средств;
- артисты, художники и журналисты должны предоставлять отчеты о том, что они сделали;
- выезд могут разрешить всего на 60 дней.
Что этому предшествовало
- Юморист Андрей Щегель получил три повестки в Украине, но все равно смог уехать за границу как артист. Уже будучи в Турции, он оскандалился циничными фразами об Украине, а затем просил прощения.
- Украинский режиссер и клипмейкер Тарас Голубков также получил разрешение на пересечение границы, хотя и солгал Минкульту о целях поездки. Он сказал, что якобы хотел снять видео об Украине, а на самом деле снял клип для россиянки Клавы Коки.
- Поэтому в Министерстве культуры сообщили об изменениях. Там подготовили более жесткий порядок получения разрешений на выезд для мужчин призывного возраста. Кроме того, некоторые артисты уже завернули пограничники и не позволили пересечь границу.