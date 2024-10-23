Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергея Монукало. По его словам, такие лица могут быть призваны только с согласия воинских частей.

Читайте также В Минобороны объяснили, сопоставимы ли объемы набора в армию России и Украины



Кто подлежит мобилизации в возрасте 50+

Сергей Манукало отметил, что запрета на призыв мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не существует. Они могут быть мобилизованы по специальной процедуре, но только с письменного согласия воинских частей. Важно отметить, что их не будут направлять в боевые подразделения или десантно-штурмовые войска.

Процесс будет происходить через письменное согласование с воинской частью. Кандидаты будут проходить медицинскую комиссию, собеседование в территориальных центрах комплектования и получат четкие указания относительно места службы. Это гарантирует, что они не попадут в подразделения с повышенными требованиями к физической подготовке.

Запрета как такового нет – такие лица призываются с письменного согласия воинских частей отдельным мобилизационным распоряжением и в те части, которые не требуют особых требований для военнообязанных. То есть не в военно-штурмовые войска, а в подразделения обеспечения или в государственную службу специального транспорта (ГСПП),

– пояснил он.

Манукало также добавил, что мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет будет происходить по четко определенной процедуре, с учетом их физического состояния и специализации.