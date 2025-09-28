Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили как минимум до 5 ноября 2025 года. По закону, на службу призывают военнообязанных мужчин от 25 до 60 лет, однако есть определенные исключения.

Могут ли мобилизовать до 25 лет и что на эту тему говорит закон – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также "30 июня всех отчисляют": будут ли студенты иметь отсрочку во время летних каникул

Кого и почему могут мобилизовать?

Мужчин до 25 лет могут мобилизовать, если они имеют статус военнообязанного. Этот статус определяется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Военнообязанными до 25 лет, в частности, считаются те, кто:

проходил срочную службу;

служил по контракту в ВСУ;

выполнял альтернативную (невоенную) службу;

служил в полиции, подразделениях МВД или Гостаможслужбы;

закончил военную кафедру высшего учебного заведения.

Также под мобилизацию могут попадать лица, которых военно-врачебная комиссия (ВВК) ранее признала непригодными для срочной службы в мирное время, но пригодными для службы в военное. Согласно новому закону, они считаются военнообязанными, даже если им еще не исполнилось 25 лет.

Важно! Призывники проходить медкомиссию не обязаны, она нужна только в случае получения повестки или направления на ВВК.

В то же время ребята призывного возраста от 18 до 24 лет могут пойти служить по собственному желанию – для этого Минобороны создало специальный "Контракт 18 – 24", после подписания которого они получают статус военнообязанных.

Мобилизация в Украине: последние новости