Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили щонайменше до 5 листопада 2025 року. За законом, на службу призивають військовозобов'язаних чоловіків від 25 до 60 років, однак є певні винятки.

Чи можуть мобілізувати до 25 років та що на цю тему каже закон – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Кого та чому можуть мобілізувати?

Чоловіків до 25 років можуть мобілізувати, якщо вони мають статус військовозобов'язаного. Цей статус визначається Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Військовозобов'язаними до 25 років, зокрема, вважаються ті, хто:

проходив строкову службу;

служив за контрактом у ЗСУ;

виконував альтернативну (невійськову) службу;

служив у поліції, підрозділах МВС або Держмитслужби;

закінчив військову кафедру вищого навчального закладу.

Також під мобілізацію можуть потрапляти особи, яких військово-лікарська комісія (ВЛК) раніше визнала непридатними для строкової служби у мирний час, але придатними для служби у воєнний. Згідно з новим законом, вони вважаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм ще не виповнилося 25 років.

Важливо! Призовники проходити медкомісію не зобов'язані, вона потрібна лише у разі отримання повістки або направлення на ВЛК.

Водночас хлопці призовного віку від 18 до 24 років можуть піти служити за власним бажанням – для цього Міноборони створило спеціальний "Контракт 18 – 24", після підписання якого вони отримують статус військовозобов'язаних.

