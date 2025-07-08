Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП. В Украине официально мобилизуют мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которых признали годными к службе и которые не имеют права на отсрочку или бронирование.

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Всеобщая мобилизация продолжается

В Украине мобилизационный возраст официально не снижали, однако мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут призвать в армию при определенных условиях: если они офицеры запаса или прошли срочную службу. В то же время общая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года и будет действовать как минимум до 6 августа 2025 года согласно указам Президента, чтобы обеспечить оборону государства и поддержать боевую готовность ВСУ.

Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет обязаны постоянно иметь при себе военно-учетный документ (бумажный или электронный) вместе с удостоверением личности.

Представители ТЦК, полиции и пограничники имеют право проверять эти документы, а за нарушение правил учета или уклонение от мобилизации предусмотрена административная ответственность и возможность принудительной доставки в ТЦК.

Правительство также утвердило новый порядок проведения призыва: вручать повестки могут не только в ТЦК, но и дома, по месту работы или учебы, в общественных местах и даже на блокпостах. В Минобороны призывают не ждать повестки, а участвовать в защите страны уже сейчас.