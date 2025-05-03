Могут ли в мае мобилизовать студентов, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Романа Симутина для "УНИАН".
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Мобилизуют ли студентов в мае
В Украине студенты, аспиранты, докторанты имеют право на освобождение от военной службы при условии, если получают первое высшее образование по дневной или дуальной форме, в том числе дистанционно.
По словам Романа Симутина, если не будет изменений в законодательстве, то студенты в мае не будут подлежать мобилизации.
Правительственный законопроект (№13193 – 25 Канал) предусматривает сокращение категорий студентов, которые имеют право на отсрочку, но воплощение положений документа в жизнь, я думаю, точно не произойдет с 1 мая,
– объяснил адвокат.
Что касается аспирантов, кандидатов на докторскую степень и преподавателей, то их также не будут призывать на службу.
Но в то же время ожидаются дополнительные проверки аспирантов. В частности, они будут вынуждены сдать экзамен по английскому языку.
Это будет происходить на фоне заявлений, что в Украине планируется серьезное сокращение количества аспирантов.