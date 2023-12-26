Однако после начала вторжения России военнообязанные мужчины столкнулись с нарушениями работников ТЦК и СП, а также неправомерными действиями со стороны собственных командиров. Что должны знать украинские военные о своих правах и как действовать в противоречивых ситуациях – читайте в материале.

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Правомерно ли паковать мужчин в бус и силой везти в ТЦК

Украинский адвокат Руслан Ружицкий отметил, что увлечение мужчин на улице имеет признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Украины. Адвокат отметил, что после этого какие-либо действия сотрудников ТЦК и СП также будут неправомерными.

Ружицкий отметил, что о таких случаях необходимо сразу сообщать на линию "102" и фиксировать происходящее на видеокамеру или попросить других сделать это. Также стоит обратить внимание, есть ли поблизости уличные камеры видеонаблюдения.

В случае силового захвата и принудительной доставки на медосмотр человек оказывается в затруднительном положении. Она лишена возможности подготовиться, взять все медицинские документы, что считает нужным. Именно здесь важно взаимодействие адвоката и родных человека,

– сказал он.

Адвокат подчеркнул, что подписывать повестку или нет – личное решение каждого. Если сотрудники ТЦК должным образом его вручат и зафиксируют факт отказа человека от подписи, это ни на что не влияет – человек будет считаться сообщенным о необходимости прибытия по вызову.

Могут ли ВСУ самостоятельно определять место службы для военных

В одном из пунктов Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ указано, что военные назначаются на должности и перемещаются по службе по основной или родственной специальности с учетом опыта службы, уровня профессиональной компетентности, личных качеств и достижений и соответствия характеристикам должностей, определенных Министерством обороны.

В то же время адвокат подчеркнул, что для доукомплектования ВСУ в условиях особого периода военных могут назначаться на должности, предусмотренные штатами военного времени, по новой специальности с учетом приобретенного опыта.

Поэтому в случае возникновения потребности в доукомплектовании определенной воинской части желания военного служить по определенной военно-учетной специальности не всегда могут быть учтены. Но в любом случае он может обратиться с соответствующим рапортом к командиру части через непосредственного начальника,

– объяснил Ружицкий.

Что делать, если не хватает обеспечения на фронте

Адвокат отметил, что обеспечение военных регламентируется рядом инструкций. Поэтому, когда военный считает, что он не получил должное ему обеспечение или имеет вопросы, требующие решения, он должен обратиться к непосредственному начальнику.

По словам адвоката, это касается материального, продуктового, медицинского обеспечения. Относительно компенсации за поднайм жилья для этого нужно получить подтверждающие документы и написать обращение к руководству.

В то же время военный одной из десантных бригад ВСУ Артем сказал, что когда человек на "нуле", то не время отстаивать свои права, потому что времени на это нет.

Купи себе каску, чтобы завтра не похоронили, потому что начальник не позаботился о твоих нуждах,

– подчеркнул военный.

А что с невыполнением решения командира

Ружицкий подчеркнул, что сдача или оставление врагу средств ведения войны предусматривает уголовную ответственность. Поэтому решение о возвращении утраченного дрона следует принимать в зависимости от обстоятельств.

Не следует забывать, что командир обязан обеспечить исполнение поставленного приказа. Поэтому если выполнить приказ объективно невозможно, военный должен доложить об этом командиру и сообщить о причинах, мешающих выполнить приказ, или предложить другой вариант его выполнения.

– объяснил он.

Адвокат предостерег, что открытый отказ выполнять приказ может содержать признаки уголовного преступления.

"По приказу может стоять замысел командира, о котором военный не знает. Поэтому невыполнение этого приказа может угрожать его рассчитывающим на него побратимам. Это может привести к дополнительным потерям среди людей и вооружению", – добавил Ружицкий.

Как поступить, если не получил справку или оказался вне штата

Адвокат подчеркнул, что каждая формулировка обстоятельств получения травмы в постановлении ВЛК имеет немаловажное значение для дальнейших денежных выплат. Не стоит бить тревогу, если нужную справку не выдали сразу.

Может продолжаться служебное расследование. Оно проводится в течение определенного времени и может быть продлено по решению назначившего его человека. Если через месяц после получения травмы (ранения) результата нет, тогда следует заняться этим вопросом,

– посоветовал он.

Ружицкий также отметил, что на вывод вне штат, который оставляет военного в распоряжении части, но урезает ему выплаты, военные сетуют часто. Но это необходимо для пополнения санитарных потерь части.

"Невозможно назначить двух человек на одну должность, именно поэтому поступают так. Что касается денежного довольствия, то здесь все индивидуально и нужно разбираться со специалистом", – сказал адвокат.

Имеет ли солдат влияние на командира?

Решения, действия и приказы непосредственного начальника, говорит Руслан Ружицкий, можно обжаловать у следующего прямого начальника, далее выше.

Но на практике эти жалобы не всегда приветствуются. Поэтому сначала стоит попытаться довести свою позицию до плохого начальника. Критика должна быть обоснована. Не следует исключать, что командир сделает выводы и примет вашу позицию. Уважением обычно пользуются те, кто говорит о проблеме прямо в глаза и пытается решить ее с тем, с кем она возникла, вместо жалоб,

– считает адвокат.

Какой срок службы в ВСУ

Служба в ВСУ в течение неопределенного срока – один из самых болезненных вопросов для военных и их родных. Также это отпугивает потенциальных военных, ведь никто не хочет оказаться в рабстве.

Но пока в Украине не изменили законодательство, что касается срока службы, то в условиях военного положения военные проходят службу "до наступления обстоятельств, предоставляющих им право на увольнение".

Такими основаниями являются:

предельный возраст пребывания на службе (60 лет для младшего и старшего офицерского состава, 65 – для высшего);

состояние здоровья (вывод об этом делает ВЛК);

воспитание ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка;

необходимость постоянного ухода за больными женой/супругом, ребенком, родителями – своими или жены/супруга (нужны справки для подтверждения);

инвалидность I или II группы у супруги/супруга, родителей, родителей супруги/супруга;

опека над признанным судом недееспособным человеком;

самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка;

содержание трех и более несовершеннолетних детей и т.д.

Куда-то военный должен обращаться за правовой помощью

Лучше всего военным могут помочь адвокаты и юристы, сами имеющие опыт военной службы и знакомые с ее особенностями, считает Руслан Ружицкий. Также, по его мнению, сначала следует попытаться решить проблемный вопрос с непосредственным начальником или обратиться к оперативному командованию, которому подчиняется военная часть.

Вот еще ресурсы для правовой помощи военным: