Об этом журналистам Reuters рассказали в Министерстве обороны Украины, при этом не предоставив точных данных относительно мобилизации.

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Что происходит с мобилизацией в Украине сейчас

Представитель Минобороны Богдан Сеник назвал увеличение уровня мобилизации "положительной тенденцией". В то же время он отметил, что средний возраст мобилизованного солдата остался неизменным – около 40 лет.

Несмотря на то, что данные о мобилизации остаются тайной военного времени, некоторые политические и военные чиновники заявили, что изменения, включая кампанию с увеличением количества добровольцев, позволили восстановить мобилизацию за последние два месяца.

В Reuters также отметили, что украинские войска усилены помощью Запада, что так долго задерживали, месяцами боролись за то, чтобы удержать линию против российских войск, что постепенно продвигались вперед на востоке.

Многие уставшие военнослужащие отчаянно желают быть замененными после более чем двух лет фактически непрерывной службы, не зная, когда они будут демобилизованы из Вооруженных Сил численностью около 1 миллиона,

– пишут авторы материала.

После реформы мобилизационной политики некоторые призывные пункты тяжело справляются с наплывом мужчин, которые пришли зарегистрироваться или обновить свои данные до крайнего срока 16 июля.

Заместитель начальника одного из призывного пункта отметил, что людей приходит больше, чем можно принять. Более того, иногда обработка данных затягивается до часу ночи.

Сможет ли Украина набрать 200 тысяч мобилизованных

Отвечая на вопрос о цифре в 200 тысяч дополнительных войск для немецкой газеты, Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной обороны, оценил, что военные могли бы привлечь столько до конца 2024 года, если процесс будет продолжаться нынешними темпами.

"Это, по его словам, могло бы позволить Украине рассмотреть законодательство о демобилизации некоторых войск. Хотя министр внутренних дел предупредил, что это без замены пропорциональной их части может ослабить фронт", – отметили в материале Reuters.

Матье Булег, оборонный аналитик вашингтонского Центра анализа европейской политики, сказал, что оценка в 200 тысяч мобилизованных является обнадеживающей, но более важной задачей будет их обучение и правильное распределение на фронт.

Россия тем временем набирает около 30 тысяч военных в месяц для своих военных усилий, неся при этом "очень большие" потери, заявил высокопоставленный чиновник НАТО. Он добавил, что Москве не хватает боеприпасов и войск для начала большого наступления.