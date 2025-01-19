Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Что надо знать ограниченно годным

В Министерстве обороны объяснили, почему нужно пройти медосмотр, а также какие могут быть последствия в случае нарушения требований законодательства.

Граждане Украины, которые до внесения изменений в законодательство о воинской обязанности и военной службе (до 4 мая 2024 года) были признаны ограниченно годными к военной службе, подлежат повторному медицинскому осмотру в течение 9 месяцев со дня вступления в силу Закона № 3621, то есть до 4 февраля 2025 года включительно,

– отметили в оборонном ведомстве.

Организацией медосмотра и уточнением информации занимаются ТЦК по месту жительства военнообязанного.

Сейчас прохождение военно-врачебной экспертизы возможно только по направлению, выданным ТЦК. Для выдачи направления ТЦК должен вызвать военнообязанного повесткой. Если повестки не было, граждане могут лично обратиться в ТЦК для получения направления.

Какие постановления сегодня принимает ВВК / Инфографика Минобороны

Если лицо со статусом "ограниченно годный" не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в Резерв+ останется без изменений. Однако, если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВВК, и военнообязанный не выполнит условия, – в приложении появится статус "в розыске".

Важно! Степень пригодности военнообязанного к военной службе по призыву по мобилизации, на особый период и/или во время действия правового режима военного положения действительна в течение 1 года со дня окончания медицинского осмотра. То есть нужно ежегодно обновлять медицинскую информацию.

В Минобороны отметили, что невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК – это нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях за это может быть наложен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.