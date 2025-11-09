Менее 120 безработных мобилизировали в течение 2025 года
- Больше всего обращений безработных по различным вопросам зарегистрировано в Днепропетровской области – около 11,5 тысяч человек.
С начала 2025 года 0,1% безработных были сняты с учета Государственной службы занятости из-за мобилизации. Всего там зарегистрировано 62 тысячи мужчин со статусом безработного.
Как часто мобилизуют безработных?
– говорится в сообщении.
Отмечается, что в Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Ровенской и Херсонской областях таких случаев вообще не было.
Всего в 2025 году за помощью обратились почти 144 тысячи мужчин, что на 4% больше, чем в прошлом году.
Больше всего обращались в Днепропетровской области – около 11,5 тысяч человек, в Харьковской – 9,4 тысячи, во Львовской – почти 8,9 тысячи.
Меньше всего обращений зафиксировано на Херсонщине - чуть больше 2 тысяч. Не намного больше и в Закарпатской, Кировоградской областях и столице.
В Украине могут мобилизовать мужчин старше 55 лет. В основном их направляют в тыловые подразделения. В то же время есть случаи, когда мужчины после 50 лет могут получить отсрочку.
С 1 ноября 2025 года учителям и преподавателям автоматически продлевают отсрочку, если они работают на ставке от 0,75.
Лиц со статусом обвиняемых или осужденных за тяжкие или коррупционные преступления мобилизовать не могут. Мобилизация возможна только после отбытия наказания и погашения судимости.