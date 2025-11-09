Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную службу занятости.

Как часто мобилизуют безработных?

Мужчины со статусом безработного составляют 21% от всех клиентов Службы занятости. Зафиксировано 119 случаев снятия с учета из-за мобилизации.

Всего же с начала года всего 119 человек снялись с учета Службы занятости из-за призыва в армию. Чаще всего в Житомирской – 16 и Черниговской областях – 13,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Ровенской и Херсонской областях таких случаев вообще не было.

Всего в 2025 году за помощью обратились почти 144 тысячи мужчин, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Больше всего обращались в Днепропетровской области – около 11,5 тысяч человек, в Харьковской – 9,4 тысячи, во Львовской – почти 8,9 тысячи.

Меньше всего обращений зафиксировано на Херсонщине - чуть больше 2 тысяч. Не намного больше и в Закарпатской, Кировоградской областях и столице.

